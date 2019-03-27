Genç girişimcilerden MTB'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Ben sizlere başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde birlikte ve beraber Malatya'nın kalkınması için önemli ve güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu noktada sizlere büyük iş düşüyor. Genç girşimcilere yol göstermelisiniz” şeklinde konuştu.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ise "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla ilgili Başkanımızla istişarelerde bulunacağız. İnşallah güzel işler yaparız” diye konuştu.

Ziyarete Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ve kadın üyeler de katıldı.