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Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluştu

Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluşarak, e-ticaretin önemi ve gerekliliği konusunda aydınlatıldı.


Genç MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan, HepsiBurada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç, gerçekleştirilen programda Genç MÜSİAD üyelerine e-ticaret konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.


Çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen genç iş adamlarına e-ticaretin önemi ve gerekliliği anlatıldı. Konuşmacılar, özellikle günümüzde e-ticaretin hızla yayıldığı ve pandemi koşullarının getirdiği noktada toplumu ve Genç MÜSİAD üyelerini, bu tür etkinliklerin e-ticarete bir adım daha yaklaştırdığını vurguladılar.


HepsiBurada Bölge Müdürlüğü, tecrübe paylaşımı programına katılan Genç MÜSİAD üyelerine bin TL'lik reklam desteği vereceğini açıkladı.

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