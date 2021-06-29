Genç öğretmen kazada hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürdüğü otomobil ile önünde seyreden tıra çarpan genç öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli'nde yaşanan kazada Gaziantep'ten Malatya istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Talha Efe (28) yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 02 HZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Feci kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını Talha Efe'nin, Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.