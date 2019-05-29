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Genç yetenekler mest etti

Malatya Abdülkadir Eriş Anadolu Lisesinde düzenlenen “Genç Yetenekler Konseri”nde öğrencilerin sahne performansı büyük takdir topladı.


Abdülkadir Eriş Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Amaç Pala tarafından koordine edilen konser lisenin konferans salonunda gerçekleştirildi.


Anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin verdiği konserde genç ve minik öğrencilerin bireysel ve koro şeklindeki seslendirdiği parçalar izleyenleri mest etti. Konserde öğrencilerinin piyano ve keman gösterileri de ayakta alkışlandı.


Minik öğrencilerin ilk sahne deneyimi yaşadığı konsere yoğun ilgi gösterilirken konseri izleyenler arasında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da yer aldı.

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