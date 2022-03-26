Gençler arama kurtarmayı yerinde öğrendi

Darendeli gençler, AFAD Malatya İl Müdürlüğü'nde arama kurtarmayı yerinde öğrendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Topumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun” Projesi çerçevesinde, Malatya'nın Darende İlçesindeki bazı liselerde eğitim gören gençler, afetlere karşı eğitim almak ve ilk yardım konularında bilinçlendirilmeleri için AFAD Malatya İl Müdürlüğü ziyaret etti.

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek yürütülen proje çerçevesinde AFAD Malatya İl Müdürlüğünde uzmanlar tarafından, arama, kurtarma ve afetlere karşı alınabilecek önlemler konusunda öğrencilere bilgiler verildi.

AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker ve uzman görevliler tarafından bilgiler alan gençler, bazı konularda sorularına cevap aldılar. Bu tür gezilerin okullarda aldıkları nazari bilgileri destekleyerek daha iyi öğrenmelerine yardımcı olduğunu söyleyen gençler, böyle gezilerin yapılmasını yetkililerden istediklerini, organizasyondan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.