Gençler bölge şampiyonası için hünerlerini sergiledi

Malatya'da üniversite öğrencileri arasında, şiir, müzik, tiyatro ve bilgi kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Genç öğrenciler bölge şampiyonasına katılabilmek için hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak her yıl düzenlediği kültür sanat yarışmaları bu yıl da gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesi İlhan Akıncı Yurt Müdürlüğü konferans salonunda 3 gün gerçekleştirilen şiir, müzik, tiyatro ve bilgi kategorilerinde düzenlenen yarışmalar ilgi gördü. Yüzlerce genç performanslarını sergiledi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren gençler Elazığ'da 13-16 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Bölge finallerinde katılacak. Bölge finallerinde dereceye giren gençler ise Mayıs 2023 döneminde Türkiye finallerinde yarışacaklar.