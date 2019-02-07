Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Gençlik ve Eğitim Derneği, Malatya'dan 120 kişilik bir ekip ile TBMM'de grup toplantısına konuk oldu.

Gençlik ve Eğitim Derneği, Gençlik ve Eğitim Topluluğu ve Gençlik Eğitim Kulübü üyeleri, ilk olarak grup toplantısına katılım sağladı. Grup toplantısında yapılan tezahüratlara kayıtsız kalmayan Malatya Milletvekilleri, gençleri selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına katılmasıyla birlikte gençler, “Allah'ına kurban Tayyip Erdoğan, Malatya seninle gurur duyuyor” sloganları ile salonda büyük coşku oluşturdu.

Erdoğan gençleri tebrik etti

Gençlik ve Eğitim Derneği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gençlik ve Eğitim Topluluğu ve Gençlik Eğitim Kulübü üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz projelerini sundu ve yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Bayduz'u ve beraberindeki gençleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayısı hediye eden gençler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kabine üyelerinden Malatya'ya övgü

Gençlik ve Eğitim Derneği, Gençlik ve Eğitim Kulübü ve Gençlik ve Eğitim Topluluğu üyeleri ile beraber grup toplantısı sonrasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM'nin en genç Milletvekilleri gençler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kabine üyeleri ve Milletvekilleri, "Salonun gür sesleriydiniz, gelişiniz ile bizleri mutlu ettiniz. Malatya ile gurur duyuyoruz" sözlerini tekrar tekrar dile getirerek gençlere teşekkür etti.

Anıtkabirde resmi tören düzenlendi

4.Kolordu Komutanlığı'nın ve Anıtkabir Komutanlığı'nın izni ile Anıtkabir'de resmi tören gerçekleştirildi.

Gençler, burada kendilerine eşlik eden 4. Kolordu subayları ve askerleri ile yapılan resmi törende Atatürk anısına çelenk bıraktılar. Gençlik ve Eğitim Derneği adına defteri dolduran Genel Başkan Ahmet Bayduz, " Aziz Atatürk, emanetin emanetimizdir. Durmadan ve yorulmadan daima ülkemizin bekası için, refahı için çalışacağıma ve çalışacağımıza namusum ve şerefim üzerine ant içerim" sözleriyle defteri imzaladı. Gençler tören sonrasında Anıtkabirdeki müzeyi gezdiler.