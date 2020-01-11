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Gençler doğadaki hayvanlar için yiyecek bıraktı

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Malatya’da ‘Doğadaki hayvanlara yiyecek bırakalım’’ etkinliği gerçekleştirildi.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Malatya'da ‘Doğadaki hayvanlara yiyecek bırakalım'' etkinliği gerçekleştirildi.


Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Beydağı yamaçlarına Anadolu Lisesi Öğrencileri ile birlikte hayvanlar için yiyecek bırakıldı.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Federasyon Başkanı Ramazan Yavuz, özellikle kış aylarında doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirterek, bu amaçla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.


Kendilerine destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer yetkililere teşekkür eden Yavuz, “Birçok kentte özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve sokak hayvanlarının yiyecek bir şey bulamadıkları için açlığa bağlı donarak öldükleri duyuyoruz ve görüyoruz. Hayvanlar aç kalmasın ve hayvanlar ölmesin. Bizler vatandaşlar olarak hayvanlara bakmak ve onları beslemek zorundayız. Belediyeler yetersiz olabilir biz STK'lar olarak ve bireysel vatandaşlar olarak da hayvanlara yiyecek bırakalım” dedi.


Yavuz, vatandaşın da bu konuda duyarlı olmasını isteyerek “Çocuklarımıza hayvan sevgisi ve hayvanları koruma yönünde örnek olalım” ifadelerine yer verdi.

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