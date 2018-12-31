Gençler hayvanların aç kalmaması için doğaya yiyecek bıraktı

Kalabalık bir topluluğun katıldığı sosyal sorumluluk projesine farklı kesimlerden de destek geldi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmelerine herkesin yardımcı olması gerektiğini söyleyerek, "Sokaktaki canlarımız, sevimli dostlarımız hayvanları unutmadık. Üyelerimizle birlikte barınak ziyaretlerinde bulunduk, sokak hayvanlarını besledik. Bu çalışmamızda soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını ve yabani doğa hayvanlarını besleyerek soğuk kış günlerini rahat bir şekilde geçirmelerini hedefledik. Buğday, et, kemik, balık ve kedi köpek maması gibi yiyeceklerle kırsal bir alana gidip hayvanları besledik. Asırlar öncesinden Hz. Ömer, ‘Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözüyle bizim inancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymeti çok anlamlı ve vurgulu biçimde ortaya koymuştur. Biz de kış koşullarının iyiden iyiye bastırdığı ve karın her yeri kapladığı bu günlerde böyle bir anlayışı gençler olarak kendimize düstur edinerek ve Allah rızası için bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

“Dünya bizim olduğu kadar onların da evi”

Bayduz, dünyanın insanlar kadar hayvanların da evi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayvanlar bizim sevimli can dostlarımızdır. Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Dünya bizim olduğu kadar onların da evi. Sokak hayvanları kış aylarında yiyecek ve içecek bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle sokak hayvanları için daha duyarlı olmalıyız. Bir çok hayvanımız açlıktan ölüyor. En azından uygun yerlere mama, buğday ve su koyarak onların daha fazla yaşamasını sağlayabiliriz. Artan gıdaları çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vermek onlar için yapacağımız yardımlardan sadece bir tanesi. Biz Gençlik ve Eğitim Derneği olarak sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu projede emeği ve destekleri olan hayırsever iş adamı Sabri Unat beye teşekkür ediyorum."