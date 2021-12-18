İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençler hünerlerini sergiledi

Malatya’da, gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi açıldı.

Malatya'da, gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi açıldı.


Malatya Park AVM'de, gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Park AVM yetkilileri ve gençlik merkezleri yetkilileri ile üyeleri katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi 19 Aralık Pazar akşamına kadar gezilebilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.