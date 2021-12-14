İhlas Haber Ajansı

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Gençler kültürel gezide

Malatya’dan Ankara’ya giden bir grup genç, kültürel gezi kapsamında başkentin önemli yerlerini gezip inceliyor.

Malatya'dan Ankara'ya giden bir grup genç, kültürel gezi kapsamında başkentin önemli yerlerini gezip inceliyor.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Melekbaba Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç, Gençler Bakanlığında Projesi kapsamında Ankara'da bulunan tarihi ve kültürel ziyaretleriyle ilk gününü tamamladı.


Malatya kafilesi, tarihi ve kültürel ziyaretler kapsamında ilk gün eski Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi gibi yerleri inceledi.

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