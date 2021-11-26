Gençler tarafından yılın eğitim kurumu seçildi

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi tarafından Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı kapsamında üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan anket ve araştırmalar sonucunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Türkiye ve KKTC'de 2020 yılının en başarılı üniversitesi eğitim kurumu seçildi.

MTÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'nin en büyük gençlik kuruluşu olan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu GESKON Genel Başkan Yardımcısı Av Barış Kerim yapmış olduğu yazılı açıklamasında, “Kuruluşumuz tarafından Türkiye ve KKTC Üniversitelerinde eğitim gören gençler öğrenciler arasında yapılan anket ve araştırmalar sonucunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi yılın en başarılı üniversitesi eğitim kurumu seçilmiştir” dediği bildirildi.

Kerim, “GESKON yönetim kurulu adına 2020 yılının en başarılı üniversitesi eğitim kurumu seçilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi başta sayın Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut hanımefendiyi ve üniversitenin akademik kadrosunu kutluyoruz” dedi.

Kerim, MTÜ'nün gençler tarafından 2020 yılının en başarılı üniversitesi eğitim kurumu seçilmesinde üniversitenin yıllık eğitim programları kapsamında gençlik ve sportif faaliyetlere kültür ve sanat etkinliklerine çok önem verilmesi, çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi gibi faaliyetlerin başlıca etkenler olduğunu bildirdi.