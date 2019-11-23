İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerden 'Afet Bilinci' eğitimi

AK Parti’nin üniversite Gençlik Kolları (ÜniAK ) birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa ‘Temel Afet bilince Eğitimi’ gerçekleştirdi.

AK Parti'nin üniversite Gençlik Kolları (ÜniAK ) birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa ‘Temel Afet bilince Eğitimi' gerçekleştirdi.


Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afet etkileri, yaşanan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


"Eğitimlerimiz sürecek"


AK Parti Malatya Gençlik Kolları tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ÜniAK birimi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ortaklaşa 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' gerçekleştirdik. Bu tarz sertifikalı eğitimler ve diğer programlarımız devam edecek. Etkinliklerimizde bizimle beraber olmak için sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.