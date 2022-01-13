Gençlerden el sanatları kursuna yoğun ilgi

MALATYA (İHA) – Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından açılan el sanatları kursuna katılan gençler hem meslek öğreniyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından açılan geleneksel el sanatları kursu kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi yetkilileri ise, "Gençlik Merkezinde ders çalışan gençler, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de kendilerini geliştiriyor" ifadelerine yer verildi.