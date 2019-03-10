Gençlerden hastalara moral ziyareti

Darende'de yaşayan gençler “Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var” projesi kapsamında Hulisi Efendi Devlet Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, proje koordinatörü Alaattin Ataş ile birlikte hastanedeki hastaları ziyaret eden öğrenciler hastalara acil şifalar temennisinde bulundu.

Projenin amaçları hakkında bilgiler veren Ataş, “Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-2 Genel Çağrı kapsamında Gençlik Spor Bakanlığınca desteklenmesi uygun görülen ve İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen ‘Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var' adlı projemiz kapsamında, gençlerin sosyal ve çevresel sorunlar karşısında duyarlılığını artırmak, toplumla bütünleşmesini sağlamak, onlara dayanışma, birlikte hareket etme ve özgüven duyguları kazandırmak amacıyla okullarımızca belirlenen öğrencilerle ilçemizde bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç ve hasta kişileri ziyaret ediliyor. Burada dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız, yaşlılarımızın ve hastalarımızın gönlünü alıp, hediyeler veriyorlar. Onlara unutulmadıklarını hissettiriyorlar. Bu faaliyetlerle gençlerimiz yardımlaşma ve dayanışmanın manevi huzurunu yaşayacaklar. Bananeciliğin, çıkara dayalı iş birliği ve kişisel menfaatlerin yaygın olarak karşımıza çıktığı günümüz toplumunda gençlerimiz, bu tür faaliyetlerle toplumsal yaşama dair önemli değerler kazanacaktır” diye konuştu.