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Gençlerden kuşlara yem

Sokağa çıkma kısıtlaması gününde kuşların aç kalmaması için gençler kuşlara yem bıraktı.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Hanımın çiftliği Gençlik Merkezi üyeleri, kuşları unutmadı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hafta sonunda sıkacağı çıkma kısıtlaması günlerinde ve kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlara buğdaylar bırakıldı.


Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi üyeleri tarafından yapılan açıklamada, “ Dağlara buğdaylar serpin. 'Müslüman ülkede kuşlar aç' demesinler. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için rahat ulaşabilecekleri yerlere buğdaylar bıraktık” denildi.

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