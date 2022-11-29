Gençlerden Malatya Büyükşehir yatırımlarına tam not

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla gezi programına katılan gençler, Büyükşehir yatırımlarına tam not verdi.

Gezi programı cercevesinde gençlere rehberlik yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyerek, gelen öneri ve talepleri değerlendirmek adına düzenlenen teknik gezinin önemli olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Mirasını Listesine alınan Arslantepe'yi de ziyaret eden gençlere Genel Sekreter Artan tarihçesi ve Malatya açısından önemi hakkında bilgiler verdi.

Medeniyet Tasavvuru Okulu Malatya Temsilcisi Büşra Uçar, düzenlenen gezi programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceleme şansını bulduk. Özellikle gençlere yönelik yapılan yatırım çalışmaları bizleri çok mutlu etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Teknik gezi programına katılan gençler, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Teknik gezi programı çerçevesinde gençler İnderesi Gençlik Kampı, alternatif yollar, alternatif su kaynakları ve Gündüzbey Kaptajı'nı gezdiler.