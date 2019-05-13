Gençlerden Malatya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne ziyaret

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, yönetim kurulu üyeleri ve topluluk başkanları Malatya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Özyaprak'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Bayduz, Malatya Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün işleyişinin gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirterek, "İnsanların tek tek yapamadıklarını beraber yapmasına Sivil Toplum denir. Yani birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. Sivil toplum kuruluşları hem toplum hem de ülkeler açısından çok önemlidir. Sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenen toplumun bireylerinden oluşmakta, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının misyonu, dünyadaki hızlı gelişimlere uyum sağlayarak değişime öncülük etmektir. Bunun için de gerektiğinde toplumun duyarlılığını dile getirir, gerektiğinde de toplumsal mücadelenin içinde olurlar" dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Özyaprak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Malatya'da sivil toplum kuruluşları çok önemli işler yapıyor ve bunlardan biri de Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği'dir. Sivil Toplum Kuruluşları işlerini yaparken de Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile son derece uyumlu çalışmaktadırlar. Personellerimiz herkesle yakından ilgilenip çözüm odaklı çalışıyor."

Özyaprak, ziyaretten dolayı Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.