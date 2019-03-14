Gençlerden yaşlılara vefa ziyareti

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri “Gelenekten Geleceğe” projesi kapsamında yaşlıların tecrübesinden faydalanmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Vefa Konağı'nı ziyaret etti.

Programda Kent Konseyi Gençlik Meclisi adına konuşan Muhammed Çobanoğlu, “Kökleri mazide kolları atide olan bir toplum oluşturmak için yaşlılar ile gençlerin ilişkilerinin güçlü olması gerekir. Büyüklerimizin hayatta edindikleri tecrübeler gençlere yol gösterici olabilir. Tecrübe parayla satın alınamaz. Bu nedenle sizleri ziyaret edip tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz” dedi.

Yaşlılarla ilişkileri güçlendirmenin önemine değinen Çobanoğlu, “Kuşakların birlikte yaşadığı, ilişkilerin sürekli devam ettiği toplumsal bağları güçlendirmek için huzur evlerine olan ihtiyacı azaltmalıyız. Güçlü bir toplum güçlü ilişkilerden doğar. Bu ilişkileri güçlendirmeye vesile olacak olanlar yaşlılarımızdır” ifadelerini kullandı.

Vefa Konağında bulunan yaşlılar ise duygusal anlar yaşadıklarını ifade ederek, gençlere güvendiklerini söylediler.

Vefa Konağı sakinleri ney dinletisi ve gençlerle yapılan sohbetten memnun kaldıklarını ifade ederek Malatya Kent Konseyine göstermiş oldukları özenden dolayı teşekkür ettiler.