Gençlere ücretsiz check up

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu "Erken teşhis sağlıklı yaşam" projesinde İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'ndeki gençlik topluluğu üyeleri için özel bir hastanede ücretsiz check up ve kahvaltı programı düzenlendi.

Program kapsamında 100'e yakın genç check up'tan geçerek sağlık taraması yaptırdı. Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz programla ilgili yaptığı açıklamada, " Check up yaptırmanın, hastalığının farkında olmayan kişiye erken teşhis imkanı vererek hayat kurtardığını biliyoruz. Bu genel ve kapsamlı sağlık taramasından dinamik ve sağlıklı yaşamak isteyen bilinçli gençler yetiştirmek amacıyla bizde üyelerimize bu fırsatı sunduk. Hastanelerde yapılan çalışmalara baktığımızda hastalığın ilk evresinde doktora başvuran yok. Son evrede ise ne yazık ki tedavi süreci çok zorlu geçiyor. Ancak check up sayesinde bir çok hastalığın önceden teşhis edilerek, hasta konforunda ve sağlığında önemli bir kazanç sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın check up konusunda aydınlatılması ile taşıdığımız hastalıkların daha çabuk farkına varacağımızı ve erken teşhisle sağlığımıza kavuşacağımızı bilmemiz oldukça önemli. Projede emeği geçen ve destek veren hastane yöneticisi Hasan Demir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.