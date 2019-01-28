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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Kayhan'dan koordinasyon toplantısı

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Şefleri, muhasebe ve idari birim personeli ile toplantı yaptı.


İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'nün birleşmesi neticesinde birlik ve beraberliğin sağlanması, kurum personelinin kaynaşması hususu ile 2019 yılı planlanması ve hedeflerini şube müdürleri, şefler, muhasebe ve idari birim personeline aktardı.


İl Müdür Vekili Ebu Bekir Kayhan'ın yapılan toplantıda yaşanan sorunları dile getirilmesini istedi. Daha sonra karşılıklı görüş ve öneriler istişare edilerek toplantı sona erdi.

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