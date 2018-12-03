Gençlik Korosu gönülleri mest etti

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Malatya Gençlik Korosu tarafından seslendirilen bir birinden güzel türküler, dinleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Yoğun katılımın olduğu konser sonrası konuşan koru şefi Emine Akın bugüne kadar iki başarılı konser verdiklerini belirterek, “Türkiye genelinde sayılı gençlik koroları bulunmakta. Biz de ülke genelinde ilk 5 gençlik korosundan biri olmayı başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın gençlerinin Gençlik Korosunda bir araya geldiğini belirten Akın, “Doğu'nun türkü ve sanat zenginliğinin yanı sıra Türk halk müziğine birçok ezgi katan Arguvan ağzını da geliştirmeyi ve gençlere aşılayarak yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde güzel konserler vermek” diye konuştu.

Gençlik Korosu Kurucusu Nevzat Özer ise, koro olarak gelecekte çok daha başarılı konserler ile türkü sevenlerin karşısında olacaklarını söyledi.