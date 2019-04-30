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Gençlik merkezlerinden ortak etkinlik

Malatya Fırat Gençlik Merkezi ile Elazığ Gençlik Merkezi gönüllülerinden ortak etkinlik.


Malatya Fırat Gençlik Merkezi ile Elazığ Gençlik Merkezi gönüllülerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, iyiliğin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Elazığ'dan sabah saatlerinde tren ile Malatya'ya gelen 40 kişilik gönüllü grubu ve Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri Malatya'da bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.


Huzur evi ziyareti ile başlayan mezarlık temizliği, Kuş yemliği hazırlama,okul,aile,hayvan barınağı ziyaretleri ile devam eden etkinlikler 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü standında yazar buluşmaları ile tamamlandı.

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