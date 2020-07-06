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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Malatya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Kasapoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.


Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Mehmet Kasapoğlu, kentteki programının ilk durağı olan Malatya Valiliğine geçti. Burada Valilik makamında ziyaret defterini de imzalayan Bakan Kasapoğlu, Vali Aydın Baruş'tan kentteki bakanlık yatırımlarına dair bilgi aldı.


AK Parti Malatya milletvekilleri ile belediye başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, gün boyu bir dizi etkinlik ve incelemelerde bulunacak.

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