Genel Müdür Baykan'dan spor tesislerinde inceleme

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Malatya'ya gelerek spor tesislerinden inceleme yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın Malatya'daki inceleme programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdiresi Işılay Çalışkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, diğer ilgili ve yetkililer de katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın, Baykan'a brifing vermesinden sonra spor tesislerini ve sporcuların antrenmanlarını ziyaret eden ve inceleyen Mehmet Baykan, antrenör ve sporculara sorular da yöneltti.