İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

GES hırsızları tutuklandı

Malatya’da 11 ayrı Güneş Enerji Santrali’nden (GES) 6 milyon TL değerinde elektrik kablosu çalan hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Malatya'da 11 ayrı Güneş Enerji Santrali'nden (GES) 6 milyon TL değerinde elektrik kablosu çalan hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.


Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelerek 11 ayrı GES'te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızların tanınmamak için çok sayıda araç çaldıklarını belirlerken, şebekeyi yakalamak için bin 800 saatlik kamera görüntülerini izledikten sonra operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri Ş.B.'nin de bulunduğu K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.