Gevrek: “Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferini değerlendirerek, “Sadık 4,5 yıldır bizde, bize çok büyük katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun, inşallah orada da başarılı olur. Teklif geldi, kendisine söz vermiştim. Tepki var ama kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız” dedi.

Fenerbahçe'yle anlaştıkları rakam ile bilgi vermeyen Gevrek, “Yiğithan genç bir oyuncu, bizim de bildiğimiz bir oyuncu. Yiğithan'ı bonservisiyle aldık, Barış Alıcı ise kiralık olarak forma giyecek” şeklinde konuştu.

Gevrek, Fenerbahçe'nin en uygun teklifi verdiğini kaydederek, “İki büyük camia bizim için önemli ama biz de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüştük. Her iki camiayla da ciddi ilişkilerimiz var. Kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Teklifi en uygun olan Fenerbahçe'ydi. Sadık ile görüştük. Kime vermek istediğimiz değil, futbolcunun da nereye gitmek istediği önemliydi. Sadık bizim için önemliydi. Gelen teklifle vermek zorundaydık. Yerini dolduracağız. O bölgeye bir transfer yapacağız, bu yerli de olabilir yabancı da, önemli olan fayda sağlanması” ifadelerini kullandı.

“Gidenlerin yeri dolacak”

Giden oyuncuların yerini dolduracaklarını belirten Gevrek, “Transfer komitesi, hocamız ve sportif direktörümüz ile konuşacağız. İnandığımız en doğru oyuncu kimse o transferi yapacağız. 3 transfer hedefliyorduk. Giden oyuncularımızın yerine gelecekler olacak. Bizim izlediğimiz oyuncuları bazen getirmek kolay olmuyor, biraz da ondan geç kalıyor. Yapacağımız transferler gelsin uyum ve katkı sağlasın, doğru transferler olsun istiyoruz. Gönül istiyor ki hemen yapalım ama en doğru transferi yapmak istiyoruz. İnşallah hem erken hem de doğru transfer yaparız” diye konuştu.