Gezer'den MÜSİAD'a ziyaret

Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Başkanı İbrahim Gezer, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan BİLSAM Başkanı İbrahim Gezer, “BİLSAM 2005 yılında kuruldu. BİLSAM'ın temel amacı, bilgi çağında, bilgiden hareketle Anadolu kültürünün yerel değerlerini, İslam kültürünün manevi değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek, projeler gerçekleştirmek ve bu yolla başta ilimiz olmak üzere ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayan bir kuruluştur” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, “MÜSİAD Malatya şubemizde 26 Ocak'ta bir görev değişimi gerçekleşti üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler bizlerde bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber en iyi bir şekilde Allah'ın izniyle layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD Kurumsal kimliği gereği, Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla ve STK'alarla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. BİLSAM derneği de bu memleketin eğitim kültürel manevi değerleri korumak için kurulmuş bir dernektir. Bizler şehrimizin gelişmesinde ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman kurumların Sivil Toplum Kuruluşlarının rolünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz, kurumsal olarak kendileriyle Malatya faydasına olacak projeler konusunda işbirliği içerisinde olacağımızın bilinmesini isterim” diye konuştu.