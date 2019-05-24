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Girişim Gurubundan iftar yemeği

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Double Tree by Hilton Malatya ve MalatyaLife Residence ile Ofis Plaza projelerinin yatırımcısı Malatya Girişim Grubu tarafından iftar yemeği verildi.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına bu yılda yoğun katılım oldu. Düzenlenen iftar programı sonrası konuşan Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunarak yemeğe katılanlara teşekkür etti. İftar sonrası ise Türk Musikisinin ünlü bestekarı, Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Üstad Amir Ateş sahne aldı. Düzenlenen iftar yemeğine, Darende Kaymakamı Enver Zengince, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Defterdar Ali Yıldırım, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları, Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi mağaza müdürleri ve basın mensupları katıldı.

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