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Göçmen kadınlara da kanser eğitimi verildi

“Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı” olması nedeniyle Malatya’ da göçmen kadınlara da kanser eğitimi verildi.

“Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı” olması nedeniyle Malatya' da göçmen kadınlara da kanser eğitimi verildi.


Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı olması nedeniyle, kanser hastalığı, tarama yöntemleri hakkında bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak üzere; ilimizde misafir olarak bulunan Geçici Koruma Altındaki Göçmenlere yönelik sağlık hizmeti sunuldu. Göçmen Sağlığı Merkezi'nde stant açılmış; başvuran göçmen misafirlerimize bilgilendirme yapılmıştır” denildi.

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