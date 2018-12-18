Göçmen öğrencilerden Başkan Polat'a ziyaret

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla Başkan Polat'ı ziyaret ettiklerini ifade eden göçmen öğrenciler; Malatya Valiliği öncülüğünde bir araya gelerek, bir birleriyle tanıştıklarını ve Malatya'yı daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Başkan Polat, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla kendilerini ziyaret edenlerin göçmen değil ev sahibi olduğunu ifade ederek “Bizim kardeşlerimizdir. Burada bulunan kardeşlerimiz eğitimlerini tamamlamak için şehrimize gelmişler. Türkiye, dünyanın dört tarafındaki insanlara ev sahipliği yapan, kucak açan bir memleket. Bu hem dinimizden hem de ecdadımızdan aldığımız bir geleneğimiz, medeniyet algımızdır. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, hicret edenler Muhacir, onları misafir edenler ensardı. Ensar olmak ayrı bir güzel. Bizler de bu topraklarda 3.5 milyon Suriyeliyi misafir etmekteyiz. Türkiye olarak Dünya'nın her yerine yardım eli uzatıyoruz. Malatya'mızda Türk vatandaşı olmayan bin öğrencimiz eğitim görmekte. Bu bizim için büyük bir şeref. Ben müdürüme ve bizi ziyaret etmek için gelen öğrenci kardeşlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum" diye konuştu