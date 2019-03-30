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Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altına kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altına kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 18 yaşındaki Selçuk A. göçük altında kaldı. Diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtardı.


Kurtarılan işçi daha sonra olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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