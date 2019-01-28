Gökçe, Galericiler Sitesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın'ı ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ziyaretlerini sürdüren CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Yeşiltepe Galericiler Sitesi toplu iş yeri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Yalçın, Gökçe'ye başarılar diledi. Başkan Adayı Gökçe ise Malatya'nın 31 Mart tarihinde çok önemli bir seçim ve yol ayrımına gittiğini belirterek “Malatya, yerel seçimlere Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci kez gidiyor. Bizler bunu konuşurken, insanlarının şahsıyla ilgili bir tartışmaya ya da kavganın içine girmek istemiyoruz. Toplumsal uzlaşı içerisinde ve başarı içerisinde bir seçime girmek istiyoruz. Fakat bu seçime girerken Malatya'mızda içinde bulunduğu durumu yapıcı bir eleştiri içinde anlatmamız gerekiyor. Bizlerin kimsenin şahsıyla ilgili husumetimiz yok. Malatya'ya ilgili olarak bakın, 5 yıldır büyükşehir adı altında hizmet yapıyor. Sizler buradasınız en az bizler kadar olaylara vakıfsınız” dedi.

Malatya'nın Büyükşehir olduğunu ancak tek merkez olduğunu ifade eden Gökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Açılan yeni meydan yok, bulvar yok, iş yerleri ve iş merkezleri yok, hep aynı nokta. Malatya'nın neresinden giderseniz gidin, aynı yoğun akım, aynı toplum ihtiyaçlarını karşılayamayan bir nokta. Bir diğer yandan, neden çevre yolunun altı atıl vaziyette? Çevre yolunun altında yaşayan vatandaşlarımız neden bu eziyeti çekiyorlar. Malatya'da insanlar kentsel dönüşüme mahkum edilmeden, sıkıntıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu gün Yeşiltepe veya Taştepe'yi geziyorum akşamları toplantı yapıyorum, herkes diyor ki ‘benim 500 metrekare arsam var ama kentsel dönüşüm ile arsama 1 daire veriliyor. Çevre yolunun üstünde TOKİ'de 200 metre kare arsası olana, 5 daire veriyorlar' diyorlar” şeklinde konuştu.

İnönü Stadının geçtiğimiz günlerde törenle yıkıldığını da anımsatan Gökçe, “Meslek lisesini şimdi yıkıyorlar, Battalgazi Belediye binasını getirip oraya diktiler. Hani yeşil kuşak projesi idi, hani İnönü stadının bulunduğu yer yeşil alan olarak kazandırılacaktı? Stat yerini Toki'ye verdiler ve buraya getirip Battalgazi Belediye binasını yerleştirdiler. Bizim yoğunluk noktasında bir sıkıntımız vardı, getirip oraya koydular. TV programında başkan diyor ki ‘Malatya'nın trafiği çekilmez halde', sen tüm kurumları bir noktaya getirirsen, yeni bulvarlar açmazsan, yeni meydanlar açmazsan, şehirdeki tıkanıklığı uzaklaştırıp nefes aldırmazsan, bu şehirde özel hastanelere ruhsat verirsen, özel kurs merkezlerine yer verirsen böyle olur, trafiğin durumu ortada” ifadelerini kulandı.