Gökçe, gezilerini sürdürüyor

Soner Gökçe, Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şube Başkanı Avukat Burak Gök'ü ziyaret etti. Gök, Gökçe'ye başarılar dileyerek, " 31 Mart yerel seçimlerin ülkemize memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir seçim olsun, kazanan Malatya'ya olsun. Hiç bir şekilde kaybeden Malatya olmasın. Gerilimden uzak, kavgandan uzak, kalplerin kırılmadığı, hukukun, seçmenin, Malatya'nın ön planda tutulduğu bir seçim olmasını temenni ediyorum. Bu yolda da, Soner Bey liyakatli ve bu vazifeyi de hak eden bir insan. Biz tüm seçim süreci boyunca CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ve tüm adaylara başarılar diliyoruz. Bizleri ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri taktirde Malatya'yı sosyal, hukuksal ve kültürel açıdan geliştireceklerine vurgu yapan CHP'li Gökçe ise, “Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi olarak bizler için önemlisiniz. Malatya Barosunun çok kaliteli seviyeli ve itibarlı insanlardan oluşması, yönetimin bu şekilde yürütülmesi benim için ayrı bir duygu ve mutluluk kaynağıdır. Seçimden sonra inşallah Allah'ım nasip ederse Malatyalı hemşerilerim bize bu nokta yetkiyi verirse, her zaman için ortak akılı ön planda tutacağız, sizlerle birlikte istişarelerde bulunacağız. Malatya'nın sorunlarını biliyoruz. Uzlaşı hakim olacak centilmence bir seçim olacak. Aynı şehri koklayan aynı şehirde nefes alan, suyunu içen ekmeğini yiyen, seçimden bir gün sonra tekrar yüz yüz yüze bakacak insanların bir birini kırmaya hakkı yoktur. Bizler tüm toplumun her kesimine örnek olmak zorundayız. Seçimlerde projeler yarışsın, hizmetlerimiz yarışsın kendimizi anlatalım. Bugün hiç bir rozet takmadan karşınızdayım, ben tüm Malatya hizmet etmeye adayım. Etnik kimliği ne olursa olsun MHP'li, AKP'li, CHP'li, Saadetli, İYİ Partili tüm seçmenlere ve tüm siyasi partilere eşit mesafede olmak zorundayım. Pütürge'nin en ücra köyünden, Kuluncak'ın en ücra köyüne kadar hitap eden bir hizmet hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

Ziyarette daha sonra Malatya'nın sorunları üzerine sohbet gerçekleştirildi.