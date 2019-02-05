Gökçe'den Kocaözlülere belediye binası sözü

Bu benim size şeref sözüm” dedi.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf ve oda ziyaretlerini sürdüren, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde temaslarda bulundu.

Dernek başkanı Celal Erdem ve yönetim kurulu tarafından karşılanan CHP adayı Gökçe ve beraberindeki heyet sıcak bir ilgi ile karşılandı. Başkan Erdem , CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'ye başarılar diledi.

Burada konuşan başkan adayı Soner Gökçe, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak seçim atmosferini yaşadığını, mevcut ilgi ve alakayı, büyük desteği orada bu denli hissetmediğini ,tüm kesimlerden yoğun ve sıcak yaklaşımlar gördüklerini belirtti. Gökçe, belde belediye binalarının yeniden işlev kazanacağını ifade ederek, “ 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, Hekimhan ilçesini biz kazanacağız. CHP olarak Büyükşehirde kazanır isek, size buradan şeref sözü, Kocaözü belde belediye başkanlığını yeniden açmayan namerttir. Kapanan belde başkanlıklarımızın hepsini açacağız. Bugün Kocaözü'nde, Belde belediye başkanlık binamız var. Her türlü alt yapımız var, belediye olarak, nüfus olarak hizmeti alacak bir noktadayız. Bunu zorlaştırmanın ne anlamı var ? Yazık değil mi? Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Hekimhan Belediye Başkan adayımız Turan Karadağ'ın da sözü var. Sadece Büyükşehir değil, bu sözünü daha da ileri giderekte söylüyorum. Hekimhan da Belediye Başkanlığımızı kazandığımız gün, oranın belde başkanlığını hukuk ve teknik alt yapısını hazırlayarak açma noktasında size söz veriyorum. Oraya belde müdürü olarak atama yapacağız. Belde belediye başkanlığının, tüm yetkilerini meclisten geçiriyoruz. Atanacak müdür, belediyenin oradaki yetkili belde müdürü olacak ancak, yetki olarak Kocaözü belediye başkanı olacak. Hasançelebi de, Kocaözü” nde, Güzelyurt'ta, Girmana da, Kurşunlu da hepsi için çalışmamız oldu. Bunu kesinlikle başaracağız, hizmeti sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Bu arada Malatya Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve yönetim kurulu üyeleri de, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'yi ziyaret ederek mahalli seçimlerde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe , Birlik vakfının Malatyadaki duruşu ve ağırlığı itibarıyla önemli olduğunu ifade etti.

Birlik vakfını ziyaret ettikleri gün, oradaki açıklamalarında da Malatya'nın tüm değerlerini temsil ettiklerini belirttiğini hatırlatan CHP adayı Soner Gökçe, “Malatya'ya sunmuş olduğunuz katkıları, değerleri, birlikte istişare edecek, ortak akıl üreteceğiz.Derneğinizin adı gibi birlik içinde olacağız.Tüm sivil toplum örgütleriyle aktif iletişim içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ise ziyarette yaptığı açıklama da, “ Yerel bir seçime doğru giderken, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'ye başarılar dilemek için buraya geldik. Amacımız, milli ve manevi değerlerimizin sahibi olarak sizlerle bu yarışta, hayırlı hizmetlerde buluşmaktır. Tüm partilerimizin amacı da, bu olmalı. Bu yarış içerisinde, Birlik vakfı olarak her zaman sizlerle beraber olacağız. Sadece projeler ve hizmetler yarışsın, gönüller yarışsın istiyoruz” diye konuştu.