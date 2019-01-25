Gökçe'den trafik sorunu vurgusu

31 Mart yerel seçimleri öncesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ziyaretlerini sürdüren CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, son olarak Adıyamanlılar Dernek Başkanı Melik Demirbay ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duydu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Melik Demirbay, “Malatya'mızın sizi gibi değerlere ihtiyacı var. Malatya'nın size ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Seçimlerde size başarılar diliyorum” dedi.

CHP'li Gökçe ise Adıyaman'ın kendileri için çok önemli bir il olduğunu belirterek, dernek çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyledi. Malatya'nın ortak değerleri olduğunu dile getiren Gökçe, “Aynı şehrin havasını soluyoruz, suyunu içiyoruz. İstişareyle yönetilen, herkesin fikrine sıcak bakılan ve gerçekten ortak akıl noktasında birlikte bu şehri yönetmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hiç bir ayrım yapmadan Malatya'da yaşanan herkesi temsil etmek istediklerini belirten Gökçe, “Malatya'mızın değerlerine sahip çıkmak istiyoruz. Malatya'mızda yaşayan Adıyamanlı, Elazığlı, Bingöllü, Muşlu, Diyarbakırlı ve diğer şehirlerden gelmiş bizimle iç içe olmuş insanlarımızı bir bünye olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçilmesi durumunda Malatya'yı istişarelerle yöneteceklerini kaydeden Gökçe, “Şuana kadar istişareden uzak durduk. Birlikte yönetmeyi unuttuk, bu şehrin güzelliklerini ve özelliklerini, bu şehirle alakalı alınacak kararları tartışmaktan maalesef kendimizi mahrum ettik. Bu şehirde STK'lar, dernekler var, bu şehirde siyasi partiler var, bu şehrin yargı organları var, mimarları var, inşaat mühendis odası var, dinamikleri var. Ama maalesef istişare etmiyoruz, Malatya ile ilgili çok önemli kararlar alıyoruz. Geleceğimizle ilgili istişare etmediğimiz için sınırlı vizyonla sınırlı imkanla yola çıkıyoruz. Bu gün Malatya'mızın çok ciddi problemleri var. Çok ciddi sıkıntıları var. Bakın Malatya bir tıkanmışlığın içinde, şu şehirde 10 dakika da araçla 500 metrelik yere gidemiyoruz. Bununla ilgili bir çözüm üretilemiyor. 16 yıldır maalesef bu ili yönetenler, bu değere sahip çıkanlar ve Malatya'dan çok ciddi destek alanlar bir çözüm noktasında bugüne kadar bir adım dahi atmadılar. Şimdi seçim yaklaştı, projelerini çıkarıyorlar. Peki, şimdiye kadar önünüzde bir engel mi vardı, 16 yıldır bu şehri yöneten zaten sizlerdiniz. Büyükşehir sizde, iki tane merkez ilçe sizde, 9 tane İlçe sizde, her türlü imkana sahipsiniz ama maalesef şehrin bu sorunlarını çözememişler. Şehrin suyu ile ilgili problemler var. Eskiden suyu kana kana içerdik ama şuanda musluktan su içerken tereddüt ediyoruz. Türkiye'de en pahalı suyunu içen memleket haline geldik. Böyle bir durum olamaz ve bunu izah edemeyiz. Bakın bu konuyla ilgili olarak projemiz var, suyla ilgili yapmış olduğunuz proje var. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız olacak. Geliri düşük olan vatandaşlarımıza, üniversite veya ilköğretim okulunda okuyan öğrencisi olan aileler ilgili bir projemiz var. Durumu çok iyi bir aile ile durumu kötü bir ailenin aynı imkanlardan faydalanması, sosyal belediyecilik anlayışına uymaz. Bunun bir dengesi olması gerekiyor. Yine bugün Çevreyoluna baktığımız da normal bir tali yol gibi tıkanmış, açılan şeritler tıkanmış, şehrimizin içinde normal bir yol gibi kalmış mı? Etrafımızdaki illere bakalım, Adıyaman gidiyoruz ve görüyorsunuz yolunu. Elazığ'a gidiyoruz görüyoruz yolunu, Gaziantep, Maraş ve Diyarbakır'daki yeni açılan bulvarları ve meydanları hep birlikte görüyoruz. Malatya'mız da kuzey çevre yolu deniyor, güney kuzey kuşak yolu deniyor, fakat bu noktada da her belediyenin yönetim sıkıntısı var. İrade anlamında sıkıntısı var. Bizin bu sorunla ilgili de projelerimiz var. Eskişehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen yakın zamanda Malatya'mıza gelecek ve onun hazırlamış olduğu raylı sitem projesini Malatya kamuoyu ile paylaşacağız. Bir yere talip olduğunuz zaman araştırmanız gerekiyor ve çözümü de sunmanız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarını ve dernek başkanlarını davet edeceğiz ve projelerimizi Malatya'mıza duyuracağız” diye konuştu.