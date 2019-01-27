Gökçe'den TÜFAD'a ziyaret

Yerel seçim çalışmaları doğrultusunda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğini (TÜFAD) ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, AK Parti iktidarı döneminde Malatya'nın hak ettiği hizmetleri alamadığını ifade etti.

TÜFAD'ın Malatya'daki gençleri spora yönlendirme noktasında önemli bir görevi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökçe, “Sizler sivil toplum kuruluşları olarak çok önemli görevler ifade ediyorsunuz. Burada çok nezih bir toplum ile karşılaştım hiçbir ticari menfaat herhangi bir gelir kaynağı düşünmeden tamamen gönüllük esasına dayalı olarak burada bulunuyorsunuz.Toplumsal bir hizmette bulunuyorsunuz. İnsanlarımızın gençlerimizin spora yaklaşmasını, kötü alışkanlıklardan kurtulmasında ciddi mücadele ediyorsunuz. Biliyoruz ki bu yönde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, hem de içinde görev yapan teknik adamların sıkıntıları var. Nasip olur da biz seçilirsek hiç kuşkunuz olmasın ki bizde sizlerin yanında olacağız, sürekli istişarelerde bulunup sizinde fikirlerinizi alacağız. Çünkü size ayrılmış olan bir hak var, biz size hakkınız olanı vereceğiz, her daim yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

AK Partili yerel yöneticilerin rutin belediyecilik hizmetleri dışında Malatya'ya önemli projeler kazandıramadıklarını kaydeden CHP Adayı Gökçe, Battalgazi Belediye Binasının yerinin yanlış bir tercih olduğunu, Fahri Kayahan'da yapılan kanalın zorlama bir proje olduğunu ve trambüs uygulamasında hattın genişletileceğini söyleyerek, “Siz bir bölgede şehrin hafızası olan binaları yıkıyorsunuz, stadı yıkıyorsunuz. Amaç daha fazla yeşil alana kavuşmak. Ancak daha sonra oraya bir yeni hizmet binası dikiyorsunuz. Fahri Kayahan bulvarında bir kanal yapılıyor, kanalın etrafından kaldırımlarda 2 kişi yan yana yürüyemez. Yazın ayrı bir sıkıntı kışın ayrı bir sıkıntı. Şehri yönetirken plansız bir şekilde sadece günü kurtarmak adına yönetiyorlar. Bu şehrin en önemli sorunu olan trafik konusu çözülememiştir. Çözmek içinde bir projeleri yoktur. Çevreyolunun altı kentsel dönüşüme mahkum edilmiş ve halen doğalgazın ulaşmadığı mahallerimiz var. Suyun en pahalı olduğu şehirde yaşıyoruz. Bizim herkesin desteğine ihtiyacımız var.Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla şehrimizi yönetmek istiyoruz. Ortak akılla bu şehrin yöneltilmesine inanarak, sizlerin gönülden desteğine ihtiyacımız var“ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜFAD Başkanı Nihat Bayındır ise, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'ye ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Başkan adayı Gökçe'ye başarılar diliyoruz. Malatyamızdaki gençlerimizi spora davet ediyoruz. Seçildikten sonra gençlerimize sahip çıkacağınızı biliyorum. Tekrar size başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.