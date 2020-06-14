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Gölette balıklar ölmeye başladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Göleti’nde balıklar ölmeye başladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Göleti'nde balıklar ölmeye başladı. Çevre halkını paniğe sevk eden balık ölümleri nedeniyle yetkililer göreve davet edildi.


Hekimhan ilçesi merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelyurt Göleti'nde, birkaç günden beri başlayan balık ölümleri bölge halkında endişesine neden oldu.


Göletin yanında evi ve bahçesi olan Ali Mutlu, balık ölümleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “İlk defa burada, bu kadar ölü balık görüyorum. Göl suyu çok çekilse bile böyle bir ölümle karşılaşmamıştım. Birkaç gündür ölü balıkları görüyorum. Her gün daha da çoğalıyor” ifadelerini kullandı.


Bu bölgede büyükbaş hayvancılığı yaptığını söyleyen Mutlu, “Bunun için çok tedirginim. Ayrıca Güzelyurt mahallesinde çok sayıda vatandaşımız risk altında bu göleti kullanıyorlar, ama farkında değiller. Bu gölet yaklaşık 5 bin dekar araziyi sulama kapasiteli. Bir an önce bu ölümleri incelemeleri için görevlilerin gelmesini ve bu gölette sürekli bir nöbetçinin kalmasını talep ediyorum” dedi.

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