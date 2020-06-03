İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölette bulunan cesedin kimliği belirlendi

Malatya’da sabah saatlerinde gölette vatandaşlar tarafından bulunan erken şahsın kimliği belirlendi.

Malatya'da sabah saatlerinde gölette vatandaşlar tarafından bulunan erken şahsın kimliği belirlendi. İlk bulgulara göre 3 aydır aranan şahsin intihar ettiği değerlendiriliyor.


Sabah saatlerde Orduzu Pınarbaşında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından göletin su yüzeyinde görülen erkek cesedinin, yapılan incelemelerde 50 yaşındaki M.G. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan şahsın, geride intihar notu bıraktığı da iddia edildi. Gölette su yüzeyine buran cesedin, büyük ölçüde deforme olmasının, şahsın kaybolduğu günden bu yana gölette olduğu değerlendiriliyor. İlk bulgulara göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.