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Göletten ne çıkmadı ki

Malatya Orduzu Pınarbaşı Göletinde yapılan temizlik çalışmasında göletten birçok atık çıkarıldı.

Otomobil lastiğinden pet şişeye, tahta parçasından demir parçasına kadar birçok atık malzeme Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından temizlendi.


Orduzu Pınarbaşı Göleti etrafında , “Gölete lütfen çöp atmayız”, “Daha temiz ve sağlıklı yarınlar için lütfen çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim” uyarısına rağmen göletten birçok atık çıkarılması şaşkınlık oluşturdu.


Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından ilkbahar ve son bahar dönemlerinde Orduzu Pınarbaşı Göletinde temizlik çalışması yapıldığı kaydedildi.

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