İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi

Malatya’da lunaparkta bulunan gondola binen 3 gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Malatya'da lunaparkta bulunan gondola binen 3 gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi.



Malatya'da yaz aylarında Orduzu Pınarbaşı'nda açılan lunaparkta bulunan gondolda 3 gencin hareket halindeyken yer değişmeleri ve ayakta durmaları izleyenleri korkuttu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile bu anlar kayda alınırken, görüntülerde gondolun hareket halinde olduğu esnafa 3 gencin ayağa kaldıkları ve yer değiştirdikleri görülüyor. Zaman zaman ayağa kalkarak müzik eşliğinde dans ettikleri görülen gençlerin, bu hareketleri izleyenlerin de yüreklerini ağızlara getirirken bu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.