Gören'in Kadir Gecesi mesajı

Gören mesajında, “Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla, manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, başta Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, yeryüzünde zulüm gören bütün insanların feraha ulaşması, dökülen gözyaşlarının son bulması, barış ve kardeşliğin kalıcı olması, açlık ve sefaletin yaşandığı yerlerde, refah dolu bir geleceğin hakim olması en temel dileklerimizdir. Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya merhamet, adalet ve barış getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.