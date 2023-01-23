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Gösteriyi şampiyonluk için yaptılar

Malatya’da düzenlenen Wushu Kung Fu-Taolu Malatya İl Şampiyonası seçmeleri ilgi gördü.

Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu-Taolu Malatya İl Şampiyonası seçmeleri ilgi gördü. Sporcular gösteriyi, şampiyon olup bölge şampiyonasına katılmak için yaptılar.


Wushu Kung Fu - Taolu Malatya İl Şampiyonası seçmeleri Yakınca Spor Salonunda yapıldı. Toplam 50 sporcunun katılımı ile yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalar verildi.


Sporcular, gösteriyi şampiyon olup bölge şampiyonasına katılmak için yaptılar. İl birincisi olan sporcular, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde ettiler.

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