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Gözde Sağlık Grubu'ndan anlamlı davranış

Gözde Sağlık Grubu, hastanede tedavi gören kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, karanfil verdi.

Gözde Sağlık Grubu, hastanede tedavi gören kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hastanede çalışan bayan görevlileri ve hastaları tek tek ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman ve yöneticiler çiçek takdiminde bulunarak kadınlar gününü kutladılar.


8 Mart Dünya Kadınlar gününde kurum olarak kadınları unutmadıklarını belirten Karaman, “Yaşamın her anını yücelten kadınlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Amacımız, varlığınızı asla bir günle sınırlandırmak değil. Ayaklarına cennet serilen kıymetlilerimiz, iyi ki varsınız. Bize ve yaşama dair katkılarınız için size minnettarız. Bu anlamda tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

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