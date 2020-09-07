Gözlükle girdiler gözlüksüz çıktılar

Malatya'da ileri derecede görme bozukluğu olan ve yüksek numaralı gözlük kullanan kişiler, Malatya Universalgöz Hastanesi'nde uygulanan Smile lazer teknolojisi ile tedavi ediliyor.

Görme bozukluklarında 1990'lı yıllardan beri kullanılan, 2000'li yıllardan sonra ise bıçaksız olarak gerçekleştirilen lazer teknolojisi yönteminde gelinen son nokta olan Relex Smile, Malatya Universalgöz Hastanesi'nde hastalarda tam çözümle uygulanıyor. 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisi olan bu yeni yöntem ile gözde femto lasik lazerdeki gibi büyük bir kesi oluşmazken, bu kesi Smile ile 2 milimetreye kadar düşüyor. Bıçaksız lazer tedavilerinde bir devrim niteliği taşıyan ve özellikle yüksek miyoplarda oldukça iyi sonuçlar veren relex smile tedavisinde bütün cerrahi basamaklar tek lazerde ve bıçaksız olarak yapılıyor. Femto lasik yöntemine göre çok daha küçük kesi ile disk çıkarılması (lentikül) şeklinde gerçekleştiren Smile, bu sayede yüksek numaralı hastalara güvenli tedavi, daha az batma, yanma, daha hızlı iyileşme ve daha az kuru göz problemi ile karşılaşma olanağı sağlıyor. Bir hastanın ameliyatı öncesi açıklamalarda bulunan Malatya Universalgöz Hastanesi doktoru Prof. Dr. Turgut Yılmaz, smile teknolojisiyle hastaların gözlerinde büyük bir tahribat olmadan gözlüklerinden kurtulma olanağına sahip olduklarını söyledi.

“Ankara'nın doğusunda tek merkez”

Ankara'nın doğusunda tek merkezin Malatya Universalgöz Hastanesi olduğunu belirten Yılmaz, “Smile teknolojisiyle hastalarımız gözlerinde büyük bir tahribat olmadan gözlüklerinden kurtulabiliyor. Bu noktada Ankara'nın doğusunda tek merkez olan Malatya Universalgöz Hastanesi'nde bu tedavi imkanını sunuyoruz. İlk önce hastalarımız muayene olup, bu sistem gözün yapısına uygunsa eğer daha sonra cerrahi tekniği uyguluyoruz” dedi.

“Ağrısız bir şekilde uygulanıyor ve gözlük derecesi sıfıra düşürülüyor”

İşlemin gözün kornea tabakasında uygulandığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işlem gözün kornea tabakasında uygulanıyor. Bu anlamda kornea tabakasının kalınlığının buna müsaade etmesi gerekiyor. Ayrıca gözün arkasındaki retinada da herhangi bir problem olup olmadığını da yine ön muayene ile değerlendiriyoruz. Gözün yapısı ve hastanın yaşı uygunsa, herhangi bir risk faktörü yoksa operasyonu yapıyoruz. Bu yöntem en son teknoloji olup, ağrısız bir şekilde uygulanıyor ve gözlük derecesi sıfıra düşürülüyor.”