Göztepe'de yolların standardı yükseltiliyor

Göztepe Mahallesi'nde yolların standardı yükseltiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Göztepe Mahallesi Akgeyik Caddesi'ne yapılan yol, asfalt, altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahallede yapılan hizmetlerin son durumu hakkında bilgiler aktardı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla çevreyolu altı tabirinin ortadan kalktığını belirten Demir, “Battalgazi ilçemize bağlı Göztepe Mahalle'mizde yol asfaltlama, altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemizde öncelikli olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı ve içme suyu çalışması gerçekleştirildi. Akabinde zemin güçlendirmesi Yol Altyapı Dairesi Başkanlığımızca yapıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Göztepe Mahalle'miz, çevreyolu altında gelişmekte olan mahallelerimizden. Gerek iş atölyeleri gerek okullar gerekse yeni yapılaşmasıyla gelişen semtimizde vatandaşlarımızın bu yola ihtiyacı vardı. Işıklandırma ve kaldırımlarıyla standartları yüksek bir hale getirerek, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın göreve gelmesi ile birlikte tek artere sıkışan Malatya'nın yol ağının 5 artere çıkarıldığını söyleyen Demir, “Bilindiği üzere bütün Malatya genelinde yol çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başkanımız göreve geldiğinde tek arterli olan Malatya'mız şu anda 5'ten fazla ana artere kavuşmuş durumdadır. Şehrimizin doğusu ve batısındaki gelişmeleri dengelemek üzere çalışmalarımıza yoğunlaşmış, durumdayız. 2023 yılında da birçok yolumuz bu şekilde program altına alınarak, çalışmalarımız devam edecektir” dedi.