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Gözyaşları içerisinde bin TL'sini bağışladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Vahap Ertan, dışarı çıkamaması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na bin TL bağışladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Vahap Ertan, dışarı çıkamaması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bin TL bağışladı. Bağış sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan Vahap Dede, “Ölmezsem yine yardım edeceğim” dedi.


Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Vahap Ertan, 155 Polis hattını arayarak evden çıkmasının yasak olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmak istediğini iletti.


Ertan'ın bu talebi doğrultusunda Hekimhan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Karapınar Mahallesi'ne gitti. Görevlilere kampanyaya bağışlanması için bin TL'sini teslim eden Ertan, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.


Gözyaşları içerisinde, kampanyaya yeniden bağışta bulunacağını da anlatan Ertan, “Ben bu hükümeti çok seviyorum. Gece gündüz dua ediyorum. Bu yaşıma kadar böyle hizmet görmedim. Ama yine de halen eleştiriyorlar. Ölmezsem yine yardım edeceğim. Cenabı Allah her devlete böyle bir lider versin” dedi.


Görevliler daha sonra Vahap Ertan'dan aldıkları bin TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bakanlık hesaplarına yatırdı.

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