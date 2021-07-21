Güder: “Battalgazi'mize modern bir okul daha yapılıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Ocak depreminde Battalgazi'deki bazı okulların hasar görmesinin ardından Malatyalı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar tarafından ilçeye yaptırılan 24 derslikli Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesi okul inşaat çalışmalarını inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 2020 yılının Temmuz ayında protokolü imzalanan ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nin ön kısmında yapımına başlanılan 24 derslikli ‘Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesi' okul inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, okul inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında ilçenin modern bir okula daha sahip olacağını kaydetti.

“Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte yapımı devam eden Mehmet Ali Aydınlar Anadolu Lisesi inşaatını inceleme fırsatı bulduk. Ben özellikle Mehmet Ali Aydınlar'a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminden sonra Malatya'mızda özellikle de Battalgazi bölgemizde birkaç okulumuz yıkılmıştı. Onların yerine ilçemize böyle bir okul kazandırıp, öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Bu güzel okulu Battalgazi'ye kazandıran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi'mizin okul ihtiyaçları gideriliyor”

Battalgazi'ye güzel bir okul kazandırıldığının altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi'miz, yapılan projelerle bölgede yıldızlaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugün Malatyalı iş adamımız Mehmet Ali Aydınlar'ın bölgemize yaptırdığı okulda incelemeler yaptık. Tabi alt ve üst yapısıyla birçok okula örnek olacak okul inşa ediliyor. Gerek bakanlarımızla gerekse de iş adamlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda bölgemize yeni yatırımlar getirmek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bölgemize yapılacak olan okullarla birlikte Battalgazi'mizin okul ihtiyacı gideriliyor. Battalgazi'mizde gençlik yatırımları kapsamında milyonluk yatırımları kazandırdık. Battalgazi Belediyesi olarak eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz. Battalgazi'miz bir inşaat haline bürünmüş. Battalgazi'miz gerçekten yıldızlaşıyor. Türkiye'nin 2023'e hazırlandığı dönemde bizlerde Battalgazi'mizi 2023'e, 2051'lere, 2070'lere hazırlıyoruz. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi inşa etmek için mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden bu okumuz, Battalgazi'mize hayırlı olsun” diye konuştu.