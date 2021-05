Güder: “Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz”

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sokağa çıkma kısıtlamasında mesailerine devam eden Taksici esnafı ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Güder, “Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz” dedi.

Esnafların büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında mesailerine gece gündüz devam eden ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etti. Taksici esnafı ile uzun sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından bir yılı aşkın bir süredir dünya geneli mücadele edilen Covid-19 salgınına karşı yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yanında alt yapı çalışmaları ile ilgili taksi esnafını bilgilendirirken, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri bilgisini verdi.

“Başkanımızın ziyareti bizleri memnun etti”

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren taksici esnafı Muzaffer Doğan, “Ziyaretlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu ettiler. Kendisinden Allah razı olsun. Birkaç küçük sıkıntımız vardı, kendisine ilettik. Başkanımız konuyla yakından ilgileneceğini belirttiler. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“El birliği ile bugünleri atlatacağız”

Hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacaklarını vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “İnşallah bu son kapanma ile beraber bu belayı üzerimizden atarız. Dünya geneli ve ülke olarak salgın sıkıntısı yaşıyoruz. El birliği ile bu günleri de aşacağız. Bu zorlu süreçte hükümet ve yerel yönetimler olarak esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren ülke olarak hangi noktadan buralara geldik, toplum olarak hep birlikte görüyoruz. Esnaf kardeşlerimize hayırlı kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Taksici esnafımıza ve şoförlerimize müteşekkiriz”

Güçlü Türkiye olarak bu zorlu günlerde her daim vatandaşların ve esnafların yanında olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şuanda dünya ve ülkemiz geneli bir salgın dönemini yaşıyoruz. Bu süreçte toplumun her kesiminden insanımız az çok etkilenmiş oldu. Battalgazi Belediyesi olarak bizde bu süreçte esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlemeye çalıştık. Bugünde taksici esnaflarımızı ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Taksici esnafımız, kısıtlama devam ederken 24 saat hizmet vermektedir. Gerektiğinde taksi duraklarında uyuyarak kar kış demeden milletimize, ülkemize hizmet eden taksici esnafımıza, şoförlerimize müteşekkiriz. Onların sorunlarını çözmeye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Esnafımız tarafından bize iletilen birkaç sorun var. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çözeceği sorunlar. AYKOME'ye bu sorunu ileteceğiz. Taksici esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz. AK Parti döneminde önce memur maaşları ödenemezken, bu salgın döneminde hükümet ve yerel yönetimler olarak, milletimizin ve esnafımızın her daim yanında yer aldık. Bu zorlu süreçte ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi 50 binin üzerinde vatandaşımıza destek verdik. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Tedbirlere uyduğumuz müddetçe bayram sonrası bir bayram daha yaşarız. O yüzden tüm vatandaşlarımıza kurallara riayet etmelerini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.