Güder ile mahalle buluşmaları devam ediyor

“Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları” Kamıştaş ve Karabağ mahalle sakinleri ile devam etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede yaşayan vatandaşların taleplerinin eksiksiz karşılanması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Battalgazi'deki vatandaşların tüm taleplerinin doğru değerlendirilerek eksiksiz karşılanması ve hiçbir ihtiyacın gözden kaçmaması amacıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla başlatılan "Battalgazi'de Osman Başkan ile Mahalle Buluşmaları" Kamıştaş ve Karabağ mahalle sakinleri ile devam etti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte muhtarlar ve mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Güder, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in vatandaşların sorunları ile yakından ilgilendiğine dikkat çeken Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven, “Allah başkanımızdan razı olsun. Milletvekilimiz ile mahallemize geldiler, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlediler. Birkaç küçük sorunumuz var. Başkanım çözümü noktasında talimatlarını verdiler. Milletvekilimizden caminin sözünü de aldık. Onun içinde ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın talepleri bizim için önemli”

Mahalle toplantılarına büyük önem verdiğini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Vatandaşlarımızın ne sorunu varsa yerinde çözmek için buradayız ve bu toplantılarımızı önemsiyoruz. Günün her saatinde hemşerilerimizle birlikteyiz. Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığımız, 24 Ocak depreminin ardından Malatya'mızda 5 bin civarında evi tamamladı. Bazı bölgelerde yerlerle alakalı sıkıntılar olmuştu. Onlarda hamd olsun giderildi. Battalgazi Belediyesi olarak süreci takip ediyoruz. Belediye olarak da üstümüze düşen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediyemizin bütçesini, vatandaşlarımızın problemlerine seferber ettik. Battalgazi'mizde 103 mahallemiz var. Bazı mahallelerimizde elbette bazı sorunlar olacak. Bu sorunlar çözülmeye mahkumdur. Çözmek için yoğun mesai ortaya koyuyoruz. Battalgazi'mizin her yerinde hizmet ve yatırım var. Bizler Battalgazi'mizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.